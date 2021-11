Arlene Dahl, star della MGM negli anni '50, è morta a 96 anni

La star della MGM Arlene Dahl è morta all'età di 96 anni lunedì, a New York. L'attrice di origini norvegesi nata a Minneapolis ha avuto una prolifica carriera cinematografica, che l'ha vista attiva principalmente tra il '46 al '59, quando ha messo da parte lo schermo per diventare una donna di affari. A dare notizia della sua dipartita è stato il figlio Lorenzo Lamas.

"Mia madre è morta stamattina a New York. È stata la più grande influenza positiva sulla mia vita. Ricorderò le sue risate, la sua gioia, la sua dignità mentre affrontava tutte le sfide che ha dovuto affrontare" ha scritto Lamas su Instagram. "Mai una parola cattiva su nessuno ho sentito dalle sue labbra. La sua capacità di perdonare mi lasciava talvolta senza parole. Era davvero una forza della natura e man mano che la mia vita adulta arrivava, mi rivolgevo sempre di più a lei come consigliera di vita e persona che conoscevo che viveva e amava al massimo. Le mie condoglianze vanno al suo amorevole marito @marcrosennyc che, negli ultimi 37 anni, ha reso la sua vita meravigliosa e gioiosa. Ti amo mamma per sempre."

Un messaggio d'amore quello del figlio, che racconta l'attrice famosa per film come Viaggio al centro della terra, Reign of Terror e Three Little Words. Come precedentemente anticipato, Dahl si è poi data principalmente agli affari, fondando la Arlene Dahl Enterprises che commercializzava lingerie e cosmetici. Nel 1978 l'attrice ha ammesso: "Mi piace recitare, ma è meglio che mi piacciano gli affari o perderò tutto". L'attrice è stata sposata con personaggi famosi, come l'attore del celebre film di Fellini La Dolce Vita, Lex Barker e, in seguito, Fernando Lamas.

Dopo la recente notizia della morte di Stephen Sondheim, un'altra stella del firmamento Hollywoodiano del passato ci dice addio. Dahl lascia il marito Marc Rosen, il figlio Lamas, altri due figli, e nipoti e pronipoti.