Arkansas: Liam Hemsworth e Vince Vaugh nel trailer del nuovo thriller poliziesco Lionsgate

In questi minuti la Lionsgate ha pubblicato il trailer ufficiale del thriller poliziesco Arkansas, esordio alla regia Clark Duke con Liam Hemsworth nei panni del protagonista Kyle, impegnato a bloccare un traffico di droga guidato da Vince Vaughn.

Basato sull'omonimo best-seller di John Brandon, Arkansas intreccia una storia di un traffico di droga durato trent'anni nel profondo sud degli Stati Uniti per esplorare il ciclo di violenza che trasforma i giovani in criminali e i vecchi in leggende.

Kyle (Liam Hemsworth) e Swin (il regista Clark Duke) vivono all'ordine di un boss della droga dell'Arkansas chiamato Frog (Vince Vaughn), che non hanno mai incontrato. Di notte operano come corrieri di droga di basso livello sotto l'occhio vigile dei delegati di Frog, interpretati da John Malkovich e Vivica A. Fox. Tuttavia, dopo troppe decisioni sbagliate, i due si trovano direttamente nel mirino del boss, che inizia a sospettare di loro e a considerarli una minaccia per la sua impresa.

Potete gustarvi il trailer nel player in calce all'articolo.

Nel cast del film ci saranno anche Michael Kenneth Williams (12 Anni Schiavo, Boardwalk Empire), Eden Brolin (Yellowstone, Beyond) e Chandler Duke (Veronica Mars, Where's This Party?). Arkansas uscirà in alcuni cinema selezionati e sui servizi di streaming on demand di Apple e Amazon a partire dall'1 maggio prossimo.