Arizona: ecco il fantastico trailer della commedia nera con Danny McBride

RlJE Films ha diffuso in rete il primo trailer di Arizona, l'imminente commedia nera con protagonista Danny McBride (Alien: Covenant) che ha debuttato allo scorso Sundance Film Festival.

Nel film Rosemarie DeWitt (La La Land) veste i panni di Cassie, un'agente immobiliare e mamma single che fatica ad andare avanti durante la crisi immobiliare del 2009. I suoi problemi passano da male in peggio quando un suo cliente insoddisfatto, Sonny (McBride), minaccia il suo capo e la rapisce - dando il via ad una catena di decisioni sempre più violente e sanguinose. In questa esplosiva action comedy gli avvenimenti vanno completamente fuori controllo.

Arizona firma il debutto alla regia di Jonathan Watson, che nella sua carriera ha servito come produttore esecutivo e regista di seconda unità per la Vice Principale di HBO, serie che includeva nel cast anche McBride. La sceneggiatura di Arizona è scritta da Luke Del Tredici (30 Rock). Fanno parte del cast anche Luke Wilson (Roadies), Elizabeth Gillies (Dynasty), Kaitlin Olson (It’s Always Sunny in Philadelphia), and David Alan Grier (The Carmichael Show).

La pellicola sarà rilasciata nelle sale e in versione Digital HD il 24 agosto.