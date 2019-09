Gli Aristogatti: in Texas sono nati tre gattini identici a quelli del film Disney

Se siete fan de Gli Aristogatti o più in generale appassionati del mondo dei felini, siete capitati nel posto giusto: vi segnaliamo infatti una divertente curiosità avvenuta in Texas, USA, dove una gatta bianca ha messo al mondo tre cuccioli identici a quelli del film d'animazione Disney.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il padrone dell'animale ha subito notato la somiglianza, creando addirittura un'apposita pagina Facebook per rendere i suoi gatti delle vere e proprie celebrità da social.

Anche se qualcosa ci dice che la Disney non si rivolgerà a loro per un eventuale remake live-action del film originale.

Gli Aristogatti, per i nostri lettori più giovani, è un film del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman e prodotto dalla Walt Disney Productions, ed è noto per essere l'ultimo progetto approvato personalmente da Walt Disney, e quindi anche il primo ad essere prodotto dopo la sua morte, avvenuta nel 1966 durante lo sviluppo de Il Libro della Giungla.

Ventesimo classico Disney, è basato su una storia di Tom McGowan e Tom Rowe: la trama ha per protagonista una famiglia di gatti aristocratici, e racconta del loro incontro con un gatto randagio e di come questi li salverà da un perfido maggiordomo.

Per altre notizie, guardate il trailer di Mulan e il trailer di Lilli e il Vagabondo.