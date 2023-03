Gli Aristogatti, scelto il regista per il live action: sarà il musicista Questlove!

Gli Aristogatti sono uno dei più grandi classici dell'animazione del Novecento. A dirigere il live-action incentrato sulla famiglia di gattini più famosa del mondo del cinema sarà il musicista e regista Questlove, premio Oscar al miglior documentario nel 2022.

A dare la notizia è stato Deadline confermando il rumor riguardo la lavorazione di un film su Gli Aristogatti e lasciando intendere che il musicista sarà anche produttore esecutivo. Questlove è un volto più che noto della musica americana a lungo collaboratore di Jimmy Fallon nel suo celebre Night Show. Nel 2022 è arrivata la definitiva consacrazione al cinema, dopo tanti anni passati a lavorare in tv e con piccoli cortometraggi, con il riconoscimento dell'Academy Awards.

Arrivato al cinema nel 1970, gli Aristogatti è, probabilmente, uno dei film Disney che ha dato il via alla concezione sempre più "musicale" dei classici animati. All'interno della pellicola sono presenti tantissimi momenti musicali che sono entrati nell'immaginario collettivo e capaci, soprattutto, di avvicinare anche il pubblico più giovane a generi come il soul e il jazz. La scelta di Questlove come regista del live action lascia intendere quanto la decisione della Disney sia stata quella di renderlo un progetto incentrato completamente sulla musica.

In attesa di sapere qualcosa in più sul nuovo live action Disney vi consigliamo le nostre 5 curiosità su Gli Aristogatti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!