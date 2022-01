Gli Aristogatti: Disney al lavoro sul remake in live-action del classico d'animazione

La produzione dei remake in live-action della Disney non accenna a rallentare e oggi è stato rivelato che la Casa di Topolino avrebbe messo in cantiere anche il remake in live-action de Gli Aristogatti, classico d'animazione del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman. Al momento non è chiaro se il remake arriverà al cinema o direttamente su Disney+.

Secondo le prime informazioni disponibili, ad occuparsi della sceneggiatura saranno Will Gluck, già regista e autore dello script di Peter Rabbit, e Keith Bunin, co-sceneggiatore del film Pixar Onward - Oltre la magia. Gluck è accreditato anche come produttore attraverso la sua Olive Bridge Entertainment. Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo, per questo motivo non è noto se sarà realizzato per l'arrivo nelle sale oppure verrà diffuso direttamente in streaming su Disney+. L'estetica e il design degli animali, però, dovrebbe essere simile a quanto visto nel remake in live-action di Lilli e il Vagabondo, quest'ultimo arrivato direttamente in streaming nel 2019.

Il film originale del 1970 seguiva una famiglia di gatti aristocratici – madre Duchessa e i suoi tre gattini Marie, Toulouse e Berlioz (Minou, Matisse e Bizet nella versione italiana) – che vive una vita lussuosa a Parigi. Ma quando il maggiordomo della loro proprietaria scopre che i gatti sono destinati a ricevere un’enorme fortuna, questo li rapisce e li abbandona in campagna. Gli Aristogatti quindi fanno amicizia con un gatto randagio, di nome Thomas O’Malley (Romeo), che li aiuterà a tornare a casa prima che il maggiordomo rubi ciò che spetta loro di diritto.

Gli Aristogatti fu un enorme successo al botteghino per l'epoca, capace di incassare 191 milioni di dollari nel mondo. L'ultimo remake in live-action Disney ad arrivare al cinema è stato Crudelia con Emma Stone, mentre il prossimo in calendario dovrebbe essere La Sirenetta, in arrivo nel maggio 2023.