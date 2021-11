Arisa, un futuro nel cinema erotico? La cantante:'Sarei tentata di dire sì'

Un cambio di direzione nella carriera di Arisa? La cantante, che si fece conoscere al grande pubblico nel 2009 con la canzone Sincerità al Festival di Sanremo, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale, nella quale non ha escluso di poter intraprendere un'esperienza nel cinema erotico in futuro.

"Per anni, fin da Sincerità al mio primo Sanremo, mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a trentanove anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente" ha dichiarato Arisa nel corso della chiacchierata con il quotidiano. A marzo Arisa confessò di non essersi mai piaciuta, pubblicando una foto del suo seno sui social.



La cantante ha sottolineato:"Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico avrei la tentazione di dire sì".

Arisa è molto attiva nell'interazione con i propri fan e da anni è diventata un volto noto del piccolo schermo, grazie anche alla partecipazione da giurata a diverse edizioni del talent show X Factor.



La sua presenza sul palco del teatro Ariston di Sanremo si è tramutata anche nella co-conduzione del Festival nel 2015 affiancata da Carlo Conti, Emma e Rocío Muñoz Morales.

Arisa ha vinto due volte il Festival di Sanremo, nella sezione Proposte e poi nel 2014 nella competizione principale con il brano Controvento.



Qualche mese fa uno scatto senza veli di Arisa sui social fece impazzire i fan della cantante.