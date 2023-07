Ariana Grande scatenata sul set di Wicked? 'Relazione bollente con Ethan Slater'

La presunta relazione amorosa tra le star di Wicked Ariana Grande e Ethan Slater si fa sempre più chiacchierata viste le indiscrezioni che Ethan Slater avrebbe parlato della cosa con sua moglie Lilly Jay e le voci secondo cui i due attori non avrebbero fatto niente per nascondere sul set l’interesse reciproco verso l’altro.

Dopo avervi riportato le parole di Nick Jonas a proposito del non essere stato scelto nel cast di Wicked, dobbiamo raccontare della storia d’amore che sta coinvolgendo i due attori.

Ariana Grande e Dalton Gomez stanno per divorziare con la cantante già vista a Wimbledon senza la fede al dito e, a quanto pare, anche Ethan Slater avrebbe confessato tutto alla moglie, con diverse fonti che parlano di atteggiamenti inequivocabili sul set del nuovo musical in arrivo nel 2024.

Le parole di una delle fonti anonime che avrebbero parlato a Us Weekly sarebbero state, nello specifico: “Ariana e Ethan non sono stati attenti. Si tenevano la mano sul set tra una ripresa e l’altra. Erano sdolcinati e non nascondevano la cosa”.

Non è del tutto chiaro se i due interessati fossero già separati dai propri sposi o se Ethan Slater abbia raccontato della relazione sul set a Lilly Jay soltanto qualche giorno prima che il tutto uscisse fuori, ma quello che è certo è che ora, con la produzione di Wicked in pausa, i due potranno frequentarsi in tutta tranquillità.

In attesa di capire di più a proposito di questa nuova storia d’amore, vi lasciamo alle prime foto di Ariana Grande sul set di Wicked.