Ariana DeBose come Taylor Swift: la star di Wish non ha apprezzato una battuta su di lei

Settimana scorsa è circolata su tutti i social la reazione infastidita di Taylor Swift alla battuta di Jo Kory, presentatori dei Golden Globe, in un monologo nel corso della serata. Anche ieri sera, ai Critics' Choice Award è accaduto un episodio simile quando Bella Ramsey e Anthony Ramos hanno premiato la miglior canzone.

Ramsey ha esordito affermando che le canzoni nominate erano 'interpretate da alcune delle voci più famose dell'industria musicale'. Successivamente, Ramos ha citato Billie Eilish, Lenny Kravitz e Dua Lipa.



Ariana DeBose non ha apprezzato il passaggio successivo, quando Ramsey l'ha inclusa nella battuta sugli 'attori che pensano di essere anche cantanti' insieme a Jack Black e Ryan Gosling. DeBose, che ha vinto un Oscar alla miglior attrice non protagonista per il ruolo di Anita nel musical West Side Story di Steven Spielberg, non ha accolto felicemente la battuta, sottolineandolo anche in una storia su Instagram. Nel 2023, Ariana DeBose fu attaccata dopo i BAFTA per la sua performance canora nel corso della cerimonia.

Oltre ad essere un'attrice, Ariana DeBose ha preso parte a diversi musical di Broadway come Bring It On, Motown: The Musical, Pippin e Hamilton, ottenendo anche una candidatura ai Tony Award come miglior attrice non protagonista in un musical per la sua interpretazione di Donna Summer in Summer: The Donna Summer Musical. Inoltre, ai Critics' Choice Award è stata candidata per la sua performance nella canzone The Wish, nel film disneyano Wish.



E proprio su Everyeye potete leggere la recensione di Wish, l'ultimo film targato Disney.