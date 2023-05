Ariaferma, di cosa parla il film con Toni Servillo e Silvio Orlando?

Diretto dal regista Leonardo Di Costanzo, Ariaferma segue le vicende che coinvolgono un gruppo di detenuti e le guardie di un carcere che si ritrovano incastrati in dinamiche di potere più grandi di loro. La struttura, in via di svuotamento, diventerà un carcere non solo per i detenuti.

La pellicola si presenta fin dal primo momento come una grandissima e potente critica al sistema carcerario italiano e come, molto spesso, metta da parte l'umanità e l'empatia a favore del "fare il proprio lavoro". Il carcere, che progressivamente viene svuotato, è abitato solo da pochissimi agenti e qualche recluso. I pochi carcerati rimasti creeranno una vera e propria società interna e una organizzazione di volta in volta sempre più fragile.

Oltre Silvio Orlando, che veste i panni del leader dei carcerati, nel film di Leonardo Di Costanzo è presente anche Toni Servillo che interpreta la guardia carceraria che avvia un vero e proprio scambio costante con il gruppo di detenuti. La micro società da loro creata lì porterà a rispettare sempre meno le regole e mettere in crisi definitivamente la gestione dell'intera struttura che diventerà sempre più sottoposta al volere dei reclusi rispetto alle guardie. Insomma, il film diventa quasi il racconto di dinamiche realmente esistenti nelle carceri italiane.

Per scoprire qualcosa di più del film, vi consigliamo la nostra recensione di Ariaferma, pellicola premiata ai David di Donatello del 2022 di Leonardo Di Costanzo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!