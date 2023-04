Ari Aster, la tesi del regista di Beau is Afraid è su YouTube ed è davvero malata!

Prima di stupirci con Hereditary e di riscrivere le regole dell'horror con Midsommar, Ari Aster diede vita a quell'esperimento a dir poco disturbante che è The Strange Thing About the Johnsons, vale a dire il cortometraggio che il regista di Beau is Afraid presentò come tesi di laurea all'AFI Conservatory, l'istituto presso il quale studiava.

Pubblicato nel 2011, si tratta di un film breve della durata di circa mezz'ora nato da alcune discussioni di Aster con i suoi colleghi circa argomenti che l'industria del cinema considera tabù o, come lo stesso Aster ricorda, "non erano più nemmeno tabù, perché erano semplicemente inconcepibili. Il più popolare era quello di un padre molestato dal figlio".

Proprio su quest'ultimo argomento Ari Aster decise dunque di incentrare The Strange Thing About the Johnsons, che ben 12 anni prima del film con Joaquin Phoenix presentatoci dal trailer uscito pochi giorni fa fece conoscere al mondo il talento e la mente deviata di quello che di lì a poco sarebbe diventato uno dei principali esponenti del cinema horror.

The Strange Thing About the Johnson, disponibile gratuitamente su YouTube, parla di un uomo che nel corso della sua vita viene ripetutamente abusato sessualmente da suo figlio, il tutto mentre sua moglie cerca in ogni modo di far finta di non vedere ciò che accade ormai da anni a pochi passi da lei. Il tutto, come immaginerete, porterà a una spirale di follia e violenza destinata a sfociare nel brutale finale: il nostro consiglio è di darvi un'occhiata, ma solo se non siete facilmente impressionabili! In caso contrario, siamo sicuri che lo stesso Ari Aster vi consiglierebbe di rivolgervi altrove.