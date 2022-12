Ari Aster, il nuovo film con Joaquin Phoenix cambia titolo! Ecco il poster

Dopo il successo ottenuto con Hereditary e Midsommar, Ari Aster è pronto a stupire ancora i propri fan con un misterioso nuovo film inizialmente intitolato Disappointment Blvd. Qualche ora fa A24 ha pubblicato sui social il primo poster del lungometraggio con protagonista Joaquin Phoenix e il nuovo titolo ufficiale.

Il film s'intitolerà Beau Is Afraid, nonostante il poster sia all'apparenza piuttosto fuorviante perché a campeggiare sopra il personaggio principale, Beau, vestito con un pigiama di seta, c'è proprio la scritta 'Joaquin Phoenix', come se fosse il titolo dell'opera.



Non ci sono ulteriori novità sul progetto e per certi versi questo primo poster non fa che aumentare la curiosità e le domande nei fan di Ari Aster, conosciuto soprattutto per il suo incredibile approccio al genere horror, con due titoli di grande appeal come Hereditary e soprattutto Midsommar che hanno conquistato il grande pubblico.



In attesa di conoscere ulteriori novità sul film di Aster con protagonista Joaquin Phoenix nelle prossime settimane, ripassare i primi due film del regista potrebbe essere un esercizio interessante per tutti i fan ma anche per coloro che non hanno ancora visto i due film precedenti usciti nelle sale.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Midsommar, il film con protagonista Florence Pugh in grado di terrorizzare anche il pubblico maggiormente avvezzo al genere.

Beau Is Afraid sarà il terzo film in carriera diretto da Ari Aster.