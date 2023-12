Argylle, il taglio di Henry Cavill attira l'attenzione più di Dua Lipa nel nuovo poster!

Dopo il primo trailer di Argylle, i canali social di Universal Pictures hanno pubblicato il poster ufficiale del film; osserviamo Bruce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Dua Lipa, Adriaba DeBose, John Cena, Samuel L. Jackson e soprattutto Henry Cavill, con un taglio di capelli a dir poco originale!

Il tutto viene accompagnato da un pavimento e una parete a scacchi blu e neri, con l'aggiunta di linee dorate. Al centro – sopra Cavill, che stringe un gatto grigio tra le braccia –, figura la scritta: "Più grande è la spia, più grossa è la bugia". Potete trovare il post in calce alla notizia. Stando alla sinossi ufficiale, "Argylle segue le avventure giramondo della super-spia Argylle attraverso gli Stati Uniti, Londra e altre località esotiche".

Come se non bastasse, il franchise è pronto per espandersi. "Per Argylle, abbiamo il libro in uscita; inoltre, c'è in programma la realizzazione Argylle 2" ha dichiarato il regista Matthew Vaughn, riferendosi alla volontà di inserire il primo capitolo in una trilogia. "Stiamo parlando di un vero e proprio universo narrativo, il tutto attraverso un'operazione speculare a quella della Marvel e dei supereroi; ma noi vogliamo inserirci delle spie. Quindi abbiamo Kingsman a destra, Argylle a sinistra, a cui si aggiunge un'idea per coprire il vuoto nel mezzo. Insomma: moltissimi franchise all'interno di una galassia, e chissà se un giorno riusciranno a incontrarsi".

Il film debutterà al cinema il 1° febbraio 2024. Nell'attesa, sapevate che Matthew Vaughn di Argylle ha licenziato... un gatto? D'altronde, l'importanza del felino si palesa già nel poster del film!