Argylle, svelata l'identità di Elly Conway! No, non è Taylor Swift

Il nuovo film di Matthew Vaughn, Argylle - La super spia, è finalmente al cinema. Nel frattempo, intorno al lungometraggio circolano da tempo diverse speculazioni in merito al nome dell'autrice Elly Conway, che secondo alcuni sarebbe uno pseudonimo dietro il quale si celerebbe qualche presunta star del cinema o della musica.

Elly Conway non è Taylor Swift né J.K. Rowling come è stato ipotizzato più volte in queste ultime settimane. In realtà lo pseudonimo nasconde la penna di due autori: Terry Hayes e Tammy Cohen.



La notizia è stata ufficializzata in un articolo dal Telegraph. Vaughn si sarebbe rivolto a Hayes nel 2021 dopo i vari tentativi falliti di adattare il romanzo di quest'ultimo, I Am Pilgrim, e gli sarebbe stata presentata l'opportunità di Argylle. Secondo l'autore, il regista aveva l'idea di fargli scrivere un romanzo che non fosse la storia del film ma un libro che il personaggio principale del film avrebbe scritto. A quel punto, Hayes portò l'idea al proprio editore che la apprezzò, anche se Hayes era già in ritardo su un suo progetto e proprio per questo è stata inserita Tammy Cohen.



"Mi piace pensare, invece del perché sono economica e disponibile, [di essere stata scelta] perché sono molto interessata alla caratterizzazione, alla motivazione e alle dinamiche. Bill [l'editore] pensava che sarebbe stata una buona combinazione con Terry, la cui visione è molto cinematografica; è anche molto bravo sulla trama, sul ritmo narrativo e sull'azione" ha dichiarato Cohen. Quest'ultima si è occupata principalmente del romanzo mentre Hayes ha offerto quello che ha descritto come un 'tessuto connettivo'.

Non perdetevi la nostra recensione di Argylle, il film di Matthew Vaughn che non ha avuto un grande esordio al botteghino.