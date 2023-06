Argylle, la spy story Apple TV+ con Henry Cavill ha una data d'uscita al cinema

Un cast stellare come quello di Argylle non poteva eludere i grandi schermi: il film targato Apple TV+ per la prima volta arriverà al cinema prima della data stabilita per il lancio sulla piattaforma di streaming.

Argylle è tra i prodotti Apple TV + più attesi dell'anno: la spy story di Matthew Vaughn, scritta Jason Fuch e basata sull'omonimo romanzo non ancora pubblicato di Elly Conway racconta la storia di una super spia di fama mondiale, che purtroppo soffre di forti amnesie. Approfittando di questo suo disturbo, viene fatto credere all'uomo di essere uno scrittore di romanzi di spionaggio di successo.



Il nuovo James Bond di Apple Original Films sarà Henry Cavill che reciterà a fianco di attori dal calibro di Samuel L. Jackson Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara. Nel cast anche John Cena, Ariana DeBose e la new entry nel mondo del cinema, la cantante Dua Lipa che curerà la colonna sonora: un doppio ruolo che Dua Lipa ha rivestito anche in Barbie di Greta Gerwig anche se di minore coinvolgimento.



Se davvero Argylle sarà il film aprifila di un vasto franchise non possiamo ancora dirlo, ma è chiaro che l'industria dello streaming si sta aprendo sempre di più verso il cinema come già accaduto in alcune produzioni Amazon di alto livello come Air di Ben Affleck.



Argylle farà il suo debutto al cinema il 2 febbraio 2024, prima dell'uscita mondiale in streaming su Apple TV+.