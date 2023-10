Argylle fa parte della saga di Kingsman? Matthew Vaughn sorprende i fan

Matthew Vaughn non smette di sorprendere. Dopo aver licenziato un gatto durante le riprese di Argylle, il regista ha aperto alla possibilità che il film sia collegato all’universo di Kingsman.

Il regista ha annunciato ulteriori espansioni del franchise di Argylle, oltre ad alcuni emozionanti crossover, durante il podcast HAPPY SAD CONFUSED. Ecco ciò che ha dichiarato Vaughn:

"Argylle, come ho detto, abbiamo il libro in uscita e abbiamo in programma un Argylle 2. Quindi, c'è un universo e quello che stiamo cercando di fare con Marv è una sorta di Marvel ai supereroi, ma vogliamo essere anche delle spie. Quindi abbiamo Kingsman a destra, Argylle a sinistra e abbiamo anche un'idea per qualcosa nel mezzo. Quindi ci sono queste specie di franchise concorrenti in una galassia che un giorno potrebbero incontrarsi".

Non solo, il regista ha anche dichiarato di essersi ispirato ad Harry Potter per la realizzazione della pellicola, difatti il film vede come protagonista una scrittrice di romanzi di spionaggio che viene coinvolta in avventure decisamente simili a quelle da lei raccontate. Proprio come se J.K Rowling scoprisse che la magia è vera e si ritrovasse improvvisamente a Hogwarts.

Argylle è il nuovo film di Apple TV con Bryce Dallas Howard accompagnata da Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Henry Cavill e Dua Lipa. L’uscità della pellicola è prevista per il 2024. E se ancora non l’avete visto, qui potete trovare il trailer di Argylle.