Argylle, nel Regno Unito è stato battuto al box office da Migration

Nel suo week-end di esordio in sala, Argylle - La super spia non ha ottenuto i risultati sperati al botteghino statunitense. Questo nonostante le aspettative altissime, legate anche alla trama avvincente e al cast di spicco che lo animano. Come è andata, invece, in Inghilterra e in Irlanda?

La "sfida", in questo caso, era tra due titoli targati entrambi Universal: Argylle - La super spia, da un lato, e il film d'animazione Migration, dall'altro. Ad averla avuta vinta è stato il secondo, che secondo i dati di Comscore al suo debutto in UK ha incassato 3,5 milioni di sterline (pari a circa 4,4 milioni di dollari); Argylle lo segue a ruota, con 2 milioni di sterline nel suo week-end di esordio.

In terza posizione Mean Girls, che al suo terzo week-end in sala incassa 843.601 sterline (per un totale di 6,8 milioni dalla sua uscita), e in quarta il film Estranei, con un ricavo di 797.004 di sterline alla sua seconda settimana nei cinema (raggiungendo un totale di 2,7 milioni).

Insomma, anche per quanto riguarda i dati del box office inglese, il film con protagonista Bryce Dallas Howard e arricchito da nomi importanti come Henry Cavill e Dua Lipa, ha ottenuto per il momento dei riscontri deludenti.

Una delusione ancor maggiore se si pensa non solo a quanto è costato Argylle - La super spia, ma anche al fatto che il team di produzione dell'ultima fatica di Matthew Vaughn è principalmente britannico. Certo, non tutto è perduto ed è presto per usare in maniera definitiva il termine "flop": il film diretto da Matthew Vaughn potrebbe comunque migliorare i suoi risultati al box office nelle prossime settimane.