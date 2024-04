Argylle, ecco quando uscirà in streaming il clamoroso flop con Henry Cavill

Un super cast non è certezza di successo e questo lo ha dimostrato il flop di Argylle, la spystory con Henry Cavill che dopo un periodo parecchio buio nei cinema si prepara al debutto in streaming.

Il divertente spot rilasciato da Apple TV+ per annunciare l'uscita sulla piattaforma targata Apple ha conquistato più della pellicola di Matthew Vaughn: ci troviamo alla presentazione del romanzo sull'agente Argylle di Elly Conway (Bryce Dallas Howard) e un fan dal pubblico chiede alla scrittrice i suoi piani per la serata. Il personaggio di Howard risponde prontamente di avere un appuntamento quella sera e insieme al suo inseparabile gatto Alfie si preparano a guardare Argylle in streaming! La pellicola debutterà su Apple TV+ il 12 aprile.

Argylle, che si rifà al nome della superspia protagonista, segue la vita tranquilla della scrittrice di romanzi di spionaggio Elly Conway fino a quando le storie raccontate nei suoi libri si confondano pericolosamente con la realtà. Oltre agli scarsi guadagni di Argylle a fronte di un budget importante, neanche la critica ha apprezzato la pellicola di Vaughn (ambientata nell'universo di Kingsman la celebre saga del regista ) che totalizza il 33% su Rotten Tomatoes: riuscirà Argylle a risollevarsi in streaming?Molti film vivono un inaspettato successo una volta disponibili in piattaforma: sarà quello il destino di Argylle?

