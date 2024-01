Argylle, promosso o bocciato? Le recensioni del film con Henry Cavill

Stanno arrivando le prime recensioni di Argylle, l'action-thriller di Matthew Vaughn con Henry Cavill, Dua Lipa e John Cena. E non sono positive. I critici delle principali testate anglosassoni hanno stroncato il film basato sull'opera di Elly Conway (sulla sua identità girano alcune teorie che coinvolgono anche Taylor Swift)

"ARGYLLE non solo è tremendo, ma il suo utilizzo della canzone dei Beatles "Now and Then" mi ha quasi costretto a uscire dal cinema" ha twittato il critico Robert Daniels. Il titolo della recensione di David Fear per Rolling Stone non mostra di certo maggior clemenza: "Argylle ha un grande segreto: è un film straordinariamente brutto". "In teoria potrebbe essere un film divertente, ma è tutto troppo autoreferenziale" scrive Peter Bradshaw sul The Guardian. Il giudizio più generoso è quello di Clarisse Loughrey per The Independent, che ha dato al film di Vaughn tre stelle e l'ha definito "sorprendentemente piacevole": ma il giudizio negativo rimane quello dominante presso la critica inglese. Anche Nicholas Barber ha stroncato Argylle sulla BBC, definendolo come un'imitazione scadente di James Bond.

Argylle uscirà nei cinema italiani il 2 febbraio (qui un'anteprima del film). La protagonista è proprio l'autrice Elly Conway, interpretata da Bryce Dallas Howard, che si ritrova coinvolta negli intrighi di spie internazionali reali. Henry Cavill, a dispetto di quanto osservato da Barber, dichiara di non aver tratto ispirazione da nessun altra spy-story con tematiche simili. Chi avrà ragione? Non ci resta che attende l'uscita di Argylle nelle sale.