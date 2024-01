Argylle, perché Sam Rockwell balla sempre nei suoi film? La spiegazione dell'attore

Sam Rockwell è sempre stato un attore dal talento esplosivo che dimostra la propria bravura in ogni pellicola a cui partecipa. Nelle recenti interviste per il film Argylle, l'interprete ha svelato il vero motivo per cui la maggior parte dei personaggi che ha interpretato finiscono sempre per ballare.

Mentre alcune parole del regista confermerebbero la possibilità di un sequel di Argylle, Sam Rockwell ci ha tenuto a spiegare in che modo sono nate le tante mosse di ballo che sfoggia in tantissimi film. Uno dei primi in cui l'attore ha dimostrato di avere questa abitudine è stato Iron Man 2 in una scena che vedeva protagonista il suo Justin Hammer. L'attore ha raccontato che, in realtà, il suo ballare è un modo per convogliare lo stress e il nervosismo sul set cercando di sfogarlo in modo salutare e che non danneggi nessuno.

Molto spesso la sua abitudine è talmente piaciuta ai regista da volerlo inserire all'interno dei suoi film. Rockwell ha raccontato che sia sul set di Iron Man 2 che di Box of Moonlight, si è dimostrato un ottimo modo per sfogare il nervosismo. "All'inizio si tratta di scrollarsi di dosso i nervi. Ricordo di averlo fatto per Box of Moonlight ed ero davvero così nervoso", ha rivelato. "Ballo solo per scaricare" ha continuato l'attore svelando come per il provino di Confessioni di una mente pericolosa George Clooney lo abbia fatto ballare durante il provino per poi inserirlo anche nello screen test.

Nel frattempo, vi consigliamo il nostro sguardo in anteprima ad Argylle, il nuovo film con Henry Cavill, Sam Rockwell e Dua Lipa. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!