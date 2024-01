Argylle, Matthew Vaughn contro il rating di Hollywood: la sua battuta vi farà morire

Dopo aver eletto Deadpool 3 a film salvatore del MCU, il regista Matthew Vaughn ha criticato il sistema di rating di Hollywood, deciso dall'organo della Motion Picture Association.

In un'intervista con Total Film in vista dell'uscita del suo nuovo film Argylle, in arrivo da domani nelle sale italiane, Matthew Vaughn si è detto molto sorpreso dai cambiamenti che gli sono stati richiesti per ottenere un rating PG-13, una cosa che il regista ha trovato in parti uguali divertente e fastidiosa: a differenza di altri film della sua carriera, come ad esempio Kick-Ass e Kingsman, Vaughn aveva pensato Argylle come un PG-13 fin dall'inizio, ma a quanto pare il regista non conosceva bene i confusi limiti del rating MPA.

"Questi sono film che non avevano bisogno di essere rated-R, come invece fu per Kick-Ass" ha detto Matthew Vaughn. "Ho sempre pensato che il rating debba riflettere ciò che è il film, e che non bisognerebbe mai fare un film per rientrare in una specifica classificazione, come alcune volte accade. Io avevo pensato ad Argylle come un film PG-13 fin dall'inizio, ma alla fine ho dovuto fare alcuni piccoli tagli per rientrare in quella categoria e non sfociare nel rated-r. Due di questi ritocchi mi hanno infastidito da morire, ma la colpa evidentemente è mia perché non riesco a capire come funzionano questi rating: fa un po' ridere, perché se mostri uno sparo alla testa ti danno una R, se invece mostri uno sparo al petto sei ancora PG-13. Non capisco perché sparare a qualcuno al torace sia accettabile, mentre alla testa no: non credo che alla maggior parte delle persone importi dove vengono colpite quando vengono colpite da un proiettile."

Il cast di Argylle include Henry Cavill nel ruolo principale e Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena, Samuel L. Jackson, Rob Delaney e Sofia Boutella. Per altri contenuti guardate il trailer di Argylle.