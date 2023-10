Argylle, Matthew Vaughn ha licenziato... Un gatto? Ecco cos'è successo!

Il nuovo film di Apple TV Argylle ha una data d’uscita, e il regista della pellicola ha confessato al New York Comicon di aver dovuto “licenziare” un gatto durante le riprese.

Matthew Vaughn, regista di Argylle e della saga di “The Kingsman”, ha rivelato durante la manifestazione di aver sostituito il gatto di scena con quello di sua figlia perché troppo costoso e decisamente fastidioso:

“Avevamo un gatto il primo giorno di riprese e l'ho licenziato perché era molto costoso e una spina nel fianco. Poi sono tornato a casa, sono andato in camera di mia figlia e ho detto: 'Prendo in prestito il tuo gatto'. Non ho pensato bene che avrei dovuto guidare fino al lavoro con il gatto, ogni giorno. E in questo film, ora sono un regista e un addestratore di gatti, e non mi piacciono i gatti, per essere chiari, sono una persona che ama i cani, ma ora sono anche una persona che deve amare i gatti. Dicono di non lavorare con i bambini, di non lavorare con gli animali, ma se si tratta di tuo figlio o di un tuo animale domestico, si può fare".

Argylle è il nuovo film di Apple TV con Bryce Dallas Howard come protagonista, una solitaria scrittrice di romanzi di spionaggio, accompagnata da Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Henry Cavill e Dua Lipa. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Argylle.