Argylle è ispirato a...Harry Potter? Parla il regista Matthew Vaughn

Se seguite la carriera della star Henry Cavill negli ultimi anni sapete bene che il nostro Superman non se la sta passando benissimo, tuttavia con il nuovo film di Matthew Vaughn dal titolo Argylle la situazione per lui potrebbe finalmente cambiare in meglio. La pellicola promette più di qualche sorpresa da quanto è stato mostrato infatti.

A quanto sembra infatti, la pellicola la cui uscita è prevista attualmente nel corso del 2024, non promette di essere come tutti gli altri film di spionaggio, anzi.

Questo perché è stato ispirato alla immaginaria saga di libri scritta da J.K. Rowling, esatto stiamo parlando proprio dei romanzi di Harry Potter.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter infatti, il regista del film Matthew Vaughn ha avuto modo di rilasciare qualche informazione in più su Argylle, così da stimolare ancora di più la curiosità dei fan di Henry Cavill, che non vedono l'ora di rivederlo sulla scena.

"Volevamo fare qualcosa di molto meta", ha rivelato il cineasta. "Mi piaceva l'idea di pensare a cosa sarebbe successo se un mago fosse andato direttamente dalla Rowling durante il terzo libro e le avesse detto una cosa tipo: 'Sai una cosa? I maghi sono reali. Hogwarts è reale. Io sono reale. Ti mostrerò come stanno le cose davvero e partiremo per un'avventura'. Allora abbiamo pensato di fare lo stesso con le spie", ha detto Vaughn.

Voi che ne pensate?