Argylle, Henry Cavill e John Cena hanno due teorie diverse sul ruolo di Taylor Swift

Cos'hanno in comune Argylle e Taylor Swift? Nonostante all'apparenza non vi sia alcun legame da tempo circola sui social la teoria che afferma come sia la cantante la vera autrice del romanzo che ha ispirato il film. Nonostante le smentite, Henry Cavill e John Cena hanno espresso opinioni divertenti sull'argomento.

Nel corso della tappa del tour promozionale del film a Londra, Cavill e Cena hanno espresso il proprio punto di vista. A domanda diretta, l'ex star di Superman ha dichiarato:"Sarebbe abbastanza figo. E se facessimo una doppia scommessa e fosse davvero lei?".



Matthew Vaughn aveva smentito la voce su Taylor Swift ma la storia di Elly Conway ha attirato la curiosità dei fan: l'autrice, al suo esordio, ha ottenuto un contratto da 200 milioni di dollari per la vendita dei diritti di Argylle e tra il pubblico c'è chi ha pensato che in realtà Conway fosse Taylor Swift con uno pseudonimo.

John Cena apprezza che le speculazioni abbiano attirato l'attenzione sul film:"Ciò dice molto sulla sua influenza e, ovviamente, è fantastico che la gente sia consapevole del nostro film.Vogliamo che le persone vedano Argylle perché è divertente e Taylor Swift e la sua fan base possono essere una voce forte per noi, è fantastico. È un film di spionaggio, tanto è più grande la spia tanto è più grande la bugia, quindi iniziare una campagna di marketing o una promozione con un po' di fuorviante inganno non potrebbe capitare a film migliore".



Non perdetevi il trailer di Argylle, il nuovo film targato Apple TV+.