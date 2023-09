Argylle: Henry Cavill e Dua Lipa superspie fittizie per Apple TV+ nel primo trailer

A poche ore dalla foto promozionale di Henry Cavill e Dua Lipa, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha condiviso online il primo trailer ufficiale di Argylle, nuovo film diretto dal regista Matthew Vaughn.

In precedenza si diceva che il film, in uscita il 2 febbraio 2024, fosse basato su un romanzo di prossima uscita dell'autrice esordiente Elly Conway, ma in realtà con il trailer - disponibile all'interno dell'articolo - rivela che la stessa Conway è un personaggio del film. Curiosamente, non è ancora stato confermato se sia una persona reale o meno, ma il filmato promozionale chiarisce le strutture meta-cinematografiche dell'opera.

In Argylle, infatti, Bryce Dallas Howard è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi di spionaggio best-seller, la cui idea di felicità è una notte a casa con il suo computer e il suo gatto, Alfie. Ma quando le trame dei libri di fantasia di Elly, incentrati sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di svelare un sindacato di spionaggio globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio nella vita reale, le serate tranquille a casa diventano un ricordo del passato.

Nel cast, Henry Cavill e Bryce Dallas Howard sono affiancati da Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson. Vaughn, il regista del franchise di Kingsman, è anche produttore del film, insieme ad Adam Bohling e David Reid. Secondo le ultime indiscrezioni, Matthew Vaughn potrebbe essere il regista di The Authority per il DCU di James Gunn.

Argylle sarà distribuito al cinema da Universal Pictures e sarà successivamente trasmesso in streaming in esclusiva su Apple TV+.