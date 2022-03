Argylle, Henry Cavill e Dua Lipa nel first look al film di Apple TV+

Il 2022 targato Apple TV+ ci regalerà tanti nuovi contenuti, come il musical Spirited con Ryan Reynolds e Will Ferrell, e il film animato Luck, ma uno dei titoli più attesi è sicuramente Argylle lo spy movie di Matthew Vaughn con Henry Cavill e Dua Lipa. Vediamoli in questo first look.

Il 2022 sarà un grande anno per il cinema, la televisione e i servizi streaming, e se Netflix e Amazon Prime Video vanno forte come sempre nel produrre serie e pellicole di grande attrattiva, e altrettanto ormai fanno anche Disney+ e HBO Max, non ci si può certo dimenticare dei contenuti targati Apple TV+.

Tra quelli in arrivo quest'anno, infatti, vi sarà anche uno spy movie targato Matthew Vaughn (che di spie se ne intende... Qualcuno ha detto Kingsman?), Argylle, che presenta un cast davvero stellare: Henery Cavill, Bryan Cranston, John Cena, Samuel L. Jackson, Catherine O'Hara, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Ariana DeBose, Rob Delaney e persino la santante Dua Lipa porteranno infatti sullo schermo il romanzo di prossima uscita della scrittrice Ellie Conway.

Nel film, di cui trovate un piccolo sneak peek in calce alla notizia, vedremo Henry Cavill nei panni di una talentuosa spia che soffre di amnesia, e che è portato a credere di essere in realtà uno scrittore di romanzi spionistici. Quando riacquisterà la memoria (e le letali abilità di cui è dotato), però, il suo unico obiettivo diverrà vendicarsi della Divisione, la misteriosa organizzazione per cui lavorava.

