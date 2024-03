Argylle, flop completato: solo 95 milioni incassati su budget di 200 milioni!

Che Argylle sarebbe passato alla storia come uno dei più grandi flop di questo 2024 era chiaro ormai da un po': se la speranza è l'ultima a morire, però, era giusto aspettare che il film con Henry Cavill lasciasse le sale cinematografiche per fare un resoconto del suo percorso. Ora, però, il fatidico momento è arrivato.

Se gli incassi di Argylle lasciavano presagire il disastro già a febbraio, la situazione non è migliorata certo ora che la surreale spy story con Dua Lipa ha concluso il suo ciclo vitale sul grande schermo: al momento del ritiro, infatti, il risultato definitivo di questo incredibile flop commerciale (e non solo: Argylle è stato pesantemente bocciato su Rotten Tomatoes) è a dir poco desolante.

Argylle ha infatti terminato la sua corsa portando a casa appena 95 milioni di dollari: si tratta di una cifra risibile, se paragonata ai circa 200 milioni di budget investiti. Per intenderci: un blockbuster, per dirsi di successo, è tenuto quantomeno a doppiare la cifra messa in gioco dalla produzione... Mentre qui siamo al di sotto della metà di quella cifra! Un tonfo decisamente doloroso per chi sperava che l'ex-star di The Witcher potesse dar vita a qualcosa di duraturo con il suo detective decisamente sui generis.

