Argylle, il film con Henry Cavill e Dua Lipa sarà vietato ai minori?

Uscirà nelle sale cinematografiche americane il 2 febbraio 2024 Argylle - La super spia, il nuovo film diretto da Matthew Vaughn previsto come primo capitolo di una nuova trilogia. Protagonisti saranno Henry Cavill e la popstar Dua Lipa. Nelle ultime ore è stata annunciata anche la classificazione del film: sarà vietato ai minori?

Argylle - La super spia ha ricevuto una valutazione PG-13 dalla Motion Pictures Association's Film Ratings. Il motivo? La presenza di 'forte violenza, azione e turpiloquio'. Da anni un film di Matthew Vaughn non riceveva una classificazione di questo tipo. L'ultimo fu X-Men - L'inizio, uscito nel 2011.



In Argylle - La super spia, Henry Cavill interpreta proprio l'omonima spia, Argylle, impegnata in diverse avventure in giro per il mondo 'attraverso gli Stati Uniti, Londra e altri luoghi esotici'. La produzione originale Apple uscirà il 2 febbraio prima di essere distribuita in streaming in tutto il mondo. I sensualissimi Henry Cavill e Dua Lipa sono stati protagonisti anche della nuova foto del film pubblicata qualche settimana fa.

Nel 2021, Matthew Vaughn aveva dichiarato:"Apple crede nel cinema e io credo nel cinema. Quindi, stiamo discutendo su come dargli la giusta versione cinematografica, non necessariamente la normale visione cinematografica. Sarebbe una versione cinematografica adatta per Argylle e si tratta di un film piuttosto specifico e diverso [...]".



Nel nutrito cast di star di Argylle - La super spia troviamo anche Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Ariana DeBose, John Cena, Samuel L. Jackson e Sofia Boutella. Non perdetevi il primo trailer di Argylle, il nuovo film diretto da Matthew Vaughn.