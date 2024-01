Argylle diventerà un franchise: cosa dovete sapere sulla nuova saga con Henry Cavill

Henry Cavill e il suo bizzarro taglio di capelli saranno i protagonisti del nuovo franchise di Argylle, che prenderà vita dal prossimo spy-movie scritto e diretto dal regista Matthew Vaughn e prodotto da Apple TV+.

Parlando con GamesRadar, l'autore di Kingsman e Kick-Ass ha recentemente rivelato che ci saranno due nuovi film incentrati sulle avventure di Argylle dopo questo primo capitolo, che sarà più incentrato sul personaggio della scrittrice Elly Conway, interpretata da Bryce Dallas Howard. Il sequel di Argylle sarà basato sul primo dei libri in uscita scritti dalla vera Conway, che arriverà sugli scaffali il 9 gennaio, mentre il trequel riguarda dettagli che Matthew Vaughn non è ancora pronto a divulgare. "Il primo libro parlerà di come ha fatto Argylle a diventare una spia. Quello sarà il prossimo film. E poi, non voglio svelare tutto, ma ci sarà una storia su Argylle, perché Henry ha amato l'idea di fare un vero e proprio film su Argylle," ha detto l'autore.

Lo scorso ottobre Vaughn aveva confermato che Argylle sarebbe stato basato su una serie di libri ancora inediti, con l'imminente primo capitolo cinematografico basato su un quarto libro che uscirà molto più tardi del primo. Argylle è stato pianificato per diventare un importante franchise multimediale, con il primo film che vedrà il personaggio di Henry Cavill in secondo piano per poi mettere l'agente speciale al centro della storia con i prossimi sequel.

Ricordiamo che, dopo aver lasciato The Witcher e il ruolo di Superman, Henry Cavill è impegnato con il franchise di Highlander, Enola Holmes e Warhammer. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Argylle.