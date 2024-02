Argylle, disastro al box office per il film di Henry Cavill: solo 6 milioni all'esordio

Mentre il box office italiano è dominato da Povere creature e Tutti tranne te, ad Argylle - La superspia non giova neppure il mercato nord-americano, con il film d'azione diretto da Matthew Vaughn e interpretato da Henry Cavill che ha registrato un pessimo esordio al botteghino domestico.

Per la commedia d'azione di spionaggio targata Apple Studios si parla di un deludente primo week-end da 6,5 milioni di dollari da ben 3.605 cinema nordamericani, non esattamente un buon inizio per il blockbuster d'ensemble costellato di star e da un budget di produzione enorme di 200 milioni di dollari.

La produzione degli Apple Studios rappresenta la terza recente uscita su larga scala dell’azienda in Nord America nel giro di pochi mesi, questa volta in collaborazione con Universal, dopo Killers of the Flower Moon distribuito con Paramount e Napoleon distribuito con Sony: entrambi i film non hanno esattamente conquistato il botteghino lo scorso autunno, col western di Martin Scorsese che ha raggiunto i 156 milioni di dollari a livello globale, mentre il kolossal di Ridley Scott ha fatto leggermente meglio con 219 milioni di dollari.

Le notizie per Argylle dunque non sono buone, specialmente in vista dei possibili sequel della saga di Henry Cavill, ma aspettiamo di vedere i risultati definitivi e i numeri dei mercati internazionali.