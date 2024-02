Argylle, quanto è costato il film di Matthew Vaughn con Henry Cavill? Il budget

Non sempre a un cast di grandi nomi corrisponde un grande successo al box-office: è il caso di Argylle, che al netto delle sue stelle di prima grandezza non sta esattamente facendo fare salti di gioia ai distributori, soprattutto considerando un investimento decisamente notevole in termini di budget.

Il film di Matthew Vaughn, in effetti, ha esordito piuttosto male al box-office, raccogliendo solo 6 milioni di dollari durante il primo giorno di programmazione: al momento non sembrano esserci miglioramenti, ragion per cui è lecito pensare a una produzione ormai sulla via del pentimento all'idea di aver investito cifre così importanti.

Il nuovo lavoro del regista di Kingsman, che vede nel cast nomi come Henry Cavill e Dua Lipa, può infatti vantare un budget da blockbuster: circa 200 milioni di dollari sono stati investiti in questa spy story decisamente sui generis, cifre che avvicinano il nostro Argylle a quelle che si è soliti leggere quando si parla di quei grandi franchise che puntano quantomeno a superare il mezzo miliardo di incassi.

Vedremo se le cose cominceranno ad andare meglio per Argylle, ma ora come ora i segnali sembrano davvero poco incoraggianti: e voi, pensate di dare una possibilità al film tratto dal libro di quella Elly Conway di cui conosciamo finalmente l'identità? Fatecelo sapere nei commenti!