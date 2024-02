Argylle bocciato dalla critica: il punteggio Rotten Tomatoes del film con Henry Cavill

Nella giornata di oggi fa il suo debutto nelle sale cinematografiche Argylle, la nuova spy-comedy diretta da Matthew Vaughn, che ritrova Henry Cavill a diversi anni di distanza dalla loro prima collaborazione in Operazione U.N.C.L.E.. Tuttavia, la critica sembra non averlo accolto in maniera entusiastica, con il record negativo su Rotten Tomatoes.

Sul noto aggregatore di recensioni, Argylle ha esordito con un punteggio del 37%, debuttando ufficialmente come "marcio". Si tratta del minimo storico per un film diretto da Matthew Vaughn, addirittura inferiore al 40% di The King's Man del 2021.

Vaughn ha solo un altro film che è stato etichettato come marcio su Rotten Tomatoes, ovvero Kingsman: Il cerchio d'oro del 2017. Il punteggio di quel film è del 50%, mentre il successivo punteggio più basso per Vaughn è quello del film originale del franchise, Kingsman: The Secret Service del 2014, che aveva raggiunto invece il 75% di gradimento.

Con Argylle, la maggior parte delle recensioni dei critici approvati da Rotten Tomatoes è negativa e alcuni di loro non hanno usato mezzi termini nel bocciare il film. Il critico del Globe and Mail Barry Hertz ha descritto Argylle come "uno dei film d'azione più caoticamente stupidi che abbiano mai torturato il pubblico", mentre il recensore di Rolling Stone David Fear ha riassunto il film come "un film molto, molto brutto".

"Un film esageratamente lungo e poco ispirato che non riesce a sfruttare appieno il suo cast e, anche se con momenti di azione deliziosa, è una pallida imitazione delle più divertenti spy story di Vaughn", ha aggiunto Patrick Cavanaugh, critico di ComicBook.com.

Nel frattempo, David Ehrlich di IndieWire ha rilevato che il rating PG-13 ha solo danneggiato Argylle, affermando: "Il senso dell'umorismo giovanile di Vaughn non si sposa bene con l'energia da commedia romantica della sceneggiatura di [Jason] Fuchs, e il regista sembra solo ulteriormente penalizzato dalla decisione di rendere questo film PG-13".

Argylle è diretto da Matthew Vaughn e scritto da Jason Fuchs. Racconta la storia di una scrittrice di romanzi di spionaggio (Bryce Dallas Howard) che viene salvata da un vero agente segreto (Sam Rockwell) quando la sua vita è in pericolo, scoprendo che il personaggio fittizio dei suoi libri (Henry Cavill) è più reale di quanto pensasse. Il film vede nel cast anche da Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Dua Lipa, Louis Partridge e Ariana DeBose.