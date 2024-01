Argylle avrà un sequel? Le parole del regista sembrano confermarlo!

Argylle è sicuramente uno dei film che catalizzeranno l'attenzione del pubblico e della stampa in questa prima parte del 2024: nomi come quelli di Henry Cavill e Dua Lipa fanno sì che le aspettative siano decisamente alte (o, quantomeno, che tale sia la curiosità) e in giro già ci si chiede quali siano le chance che il film dia vita a un franchise.

Una domanda che trova risposta nelle ultime dichiarazioni di Matthew Vaughn: il regista del film nel quale vedremo Henry Cavill con un taglio quantomeno bizzarro ha infatti parlato apertamente della possibilità concreta di dare un seguito alle avventure di questo agente segreto davvero sopra le righe.

"Il primo libro parla di come Argylle sia diventato una spia, questo è ciò che vedremo nel prossimo film. Poi Argylle 2 sarà... Non voglio svelare troppi dettagli ora, ma vedremo il giovane Argylle che poi diventerà Henry [Cavill]" sono state le parole di Vaughn.

Insomma, l'intenzione sembra esserci e le idee sulla trama sembrano a questo punto già abbastanza definite: vedremo se i risultati tra grande schermo ed Apple TV+ saranno tali da giustificare l'investimento, ma visti i nomi in gioco immaginare un flop risulta effettivamente piuttosto difficile. E voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti!