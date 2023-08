Argo, in che modo è stata realizzata la scena d'apertura del film?

Argo è la pellicola che ha mostrato al mondo il grande talento registico e autoriale di Ben Affleck. Il film del 2012, affronta l'importante e delicato tema della guerra che, negli Stati Uniti viene sempre trattato in punta di piedi. In questo caso, il risultato è stato più che positivo.

Ad anni dall'uscita di Argo il film è stato protagonista di un whitewashing retroattivo. Molti, infatti, si sono chiesti per quale motivo Affleck interpreti un personaggio che, nella storia originale, era messicano. Nonostante ciò la pellicola ottenne un enorme successo, in particolare durante la stagione dei premi portandolo addirittura a conquistare un Oscar al miglior film. La realizzazione della pellicola fu molto particolare, soprattutto nelle scene che riguardavano le rivolte in strada.

Uno dei momenti più indimenticabili del film è sicuramente la scena di apertura nel quale vengono mostrarti i moti rivoluzionari della rivoluzione islamica del 1979 e la successiva presa d'assalto dell'ambasciata americana a Teheran. Per realizzare l'opening scene del film, il direttore della fotografia consegnò delle camere 8 mm agli attori che interpretavano i manifestanti per far si che i filmati sembrassero dei veri video fatti dai rivoluzionari che parteciparono alla rivolta.

