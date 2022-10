Argentina 1985: il trailer del nuovo thriller esclusiva di Prime Video, tenetelo d'occhio!

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer per Argentina 1985, nuovo thriller in uscita in esclusiva per gli abbonati a partire dal prossimo 21 ottobre.

Presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e reduce dalla vittoria dell' Audience Award al 70° Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián, acclamato dalla critica e in corsa per rappresentare l’Argentina ai prossimi Academy Awards nella categoria Miglior Film Internazionale, Argentina, 1985 è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale che in una battaglia alla Davide contro Golia, sotto costante minaccia, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre in una corsa contro il tempo per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

Il film è diretto da Santiago Mitre e scritto a quattro mani dallo stesso Mitre e Mariano Llinás, acclamato regista argentina di opere fluviali come Historias extraordinarias e La Flor, ma anche del più recente thriller esotico Azor. Nel cast i protagonisti sono Ricardo Darín e Peter Lanzani.

L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato in esclusiva su Prime Video dal prossimo 21 ottobre: nell'attesa gustatevi il trailer e date un'occhiata al poster ufficiale disponibile qui sotto.