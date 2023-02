Argentina 1985: sapete che il candidato Oscar 2023 non esisterebbe senza Marvel Studios?

Argentina 1985 sta per arrivare nei cinema italiani dopo aver ottenuto la nomination agli Oscar 2023 come miglior film internazionale, ma non tutti sanno che il film di Santiago Mitre non esisterebbe senza...i Marvel Studios!

La ragione è molto semplice: Argentina 1985 è prodotto da Victoria Alonso, un nome che i nostri lettori appassionati di cinecomix probabilmente conoscono in qualità di produttrice esecutiva dei Marvel Studios nonché presidente della produzione fisica dello studio di Kevin Feige. Nata a Buenos Aires, la produttrice sognava da anni di realizzare la sua versione di The Official Story di Luis Puenzo, che ha vinto l'Oscar per il miglior film straniero nel 1986: "Ho realizzato molte storie sui supereroi", ha detto. "Ma ho sempre voluto raccontare una storia su quello che è successo in Argentina, perché ho rischiato di essere una di quelle 30.000 persone".

Il co-produttore Axel Kuschevatzky ha convinto Victoria Alonso a chiedere un permesso alla Disney e alla Marvel per poter realizzare Argentina 1985, permesso che è stato accordato. E quando il film è stato proiettato per la prima volta in Argentina, "è stato un incredibile momento di guarigione per il nostro paese", ha aggiunto la produttrice Marvel. “Il vero trionfo di questo film è che le persone lo vedono e si rendono conto che non si tratta solo dell'Argentina. Storie simili sono accadute ovunque."

Per altri contenuti guardate il trailer di Argentina 1985, al cinema in Italia dal 23 febbraio, distribuito da Lucky Red e Circuito Cinema.