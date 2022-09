Argentina 1985, uno dei film più acclamati a Venezia arriva su Prime Video: trailer e data

A pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale al Festival di Venezia 2022, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato la data di uscita di Argentina 1985, uno dei titoli più acclamati della Mostra che arriverà in esclusiva sulla piattaforma.

Diretto da Santiago Mitre su sceneggiatura di Santiago Mitre e Mariano Llinás (acclamato autore di La Flor, il pilastro del cinema argentino contemporaneo), con protagonisti Ricardo Darín e Peter Lanzani, Argentina 1985 è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo e racconta del loro giovane team legale che, in una battaglia alla Davide contro Golia, sotto costante minaccia, ha avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre contro ogni aspettativa e in una corsa contro il tempo per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

Il film debutterà su Prime Video dal prossimo 21 ottobre, in esclusiva per tutti gli abbonati. All'interno dell'articolo potete trovare il poster ufficiale di Argentina 1985 e anche il trailer, disponibile nel player in alto.

Sempre dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, inoltre, vi segnaliamo le lacrime di commozione di Ana de Armas, che ieri in occasione della presentazione ufficiale di Blonde di Andrew Dominik si è lasciata andare durante i 14 minuti di standing ovation riservati al film.