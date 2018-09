Are You Afraid of the Dark: lo sceneggiatore di IT parla del film tratto dalla serie tv

In una recente intervista Gary Dauberman, sceneggiatore di IT e del nuovo film del The Conjuring Universe, The Nun, ha dichiarato che l'adattamento cinematografico della serie horror Hai Paura del Buio presenterà delle storie completamente inedite rispetto allo show tv.

"E 'una storia completamente originale che ho inventato, ma riguarda sempre la Midnight Society e il mito di raccontarsi storie intorno ad un fuoco" ha dichiarato Dauberman. "La serie originale è stata tremendamente importante per me. C'erano alcuni episodi davvero inquietanti, davvero oscuri, che facevano paura sul serio. Non tutte le storie che venivano raccontate si concludevano con il protagonista che se ne andava per sempre felice e contento, o con un personaggio che imparava la lezione e smetteva di compiere gli errori che gli avevano causato dei guai. Negli anni ho fatto mie quelle cose e adesso penso che sia passato il tempo necessario per tornare in quel mondo."

L'autore ha continuato: "Penso che la paura sia salutare per i bambini. Non penso che dobbiamo sminuirne l'importanza o addolcire la pillola. Questa è una delle ragioni che mi hanno spinto a scrivere il film di Are You Afraid of the Dark. Penso che sia spaventoso e penso che i bambini saranno spaventati a guardarlo. Saranno spaventati, ma si divertiranno."

Infine, Dauberman ha concluso dicendo: "Credo che questo film abbia un grande messaggio al suo interno. Penso che abbia un grande cuore, ma un cuore spaventoso. Penso che sia grandioso. Penso che farà conoscere la serie ad un pubblico più ampio, che la presenterà alle nuove generazioni."

Attualmente, Hai Paura del Buio è programmato per uscire nelle sale l'11 ottobre 2019. Il film è prodotto da Dauberman e Matt Kaplan.

I due altri film scritti da Dauberman, The Nun e IT 2, usciranno rispettivamente il prossimo 20 settembre e il 6 settembre 2019.