Arcana: il regista di John Wick dirigerà il fantasy degli sceneggiatori di Predators

Cosa succede quando esperti dell'azione sfrenata e della fantascienza più terrificante si uniscono? A rispondere alla domanda saranno presto Chad Stahelski, regista della tetralogia cinematografica di John Wick, e gli sceneggiatori Michael Finch e Alex Litvak, autori dello script di Predators.

Il trio è infatti al lavoro su Arcana, film che ci porterà nei meandri più oscuri e nascosti del mondo magico, popolato da clan in eterna lotta tra loro. La notizia arriva dal portale Deadline e, sebbene i nomi al tavolo delle trattative siano quasi una garanzia, sulla trama, così come sui toni ed i temi trattati, non si sa ancora nulla.

La sceneggiatura di Arcana è stata acquistata nelle ultime ore dalla Lionsgate, già partner di Stahelski e Keanu Reeves, e lo stesso regista sarà tra i produttori della pellicola grazie alla 87Eleven Entertainment. Similmente, i due sceneggiatori avranno un duplice ruolo essendo anche i produttori esecutivi del film. Le premesse sembrano quindi ottime e se Stahelski riuscirà a portare, è il caso di dirlo, la magia e gli effetti speciali di John Wick sul set di Arcana, il successo sembra solo questione di tempo.

Intanto, procedono i lavori per John Wick 4, e sembra che il fortunato franchise d'azione non voglia appendere la pistola al chiodo: scoprite tutti i primi dettagli nel nostro approfondimento su John Wick 5, recentemente confermato dagli stessi dirigenti della Lionsgate.