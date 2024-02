Arcadian, scoprite il nuovo action survival con Nicolas Cage: l'idea merita?

Nicolas Cage si prepara al ritorno sul grande schermo con un thriller al cardiopalma: in vista della sua anteprima mondiale al SXSW, Arcadian è stato recentemente acquistato da RLJE Films per i diritti di Nord America, Regno Unito, Australia e Irlanda. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo!

Arcadian è un film ambientato in un futuro prossimo quasi post apocalittico in cui sembra di vivere due vite: di giorno regna la quiete, mentre al calar del sole un male misterioso e violento imperversa sulla Terra. Il nostro amato Nicolas Cage, che ha da poco spento 60 candeline, è il protagonista assoluto: Paul (Cage) e i suoi figli Thomas (Jenkins) e Joseph (Martell) vivono al riparo in una fattoria fortificata, quando un giorno Thomas non fa ritorno, Paul è costretto a lasciare la sicurezza del suo fortino per ritrovarlo, scatenando una serie di eventi da incubo che costringe la famiglia al tutto per tutto pur di sopravvivere.

Il film scritto da Michael Nikon e diretto da Ben Brewer, artista principale degli effetti visivi dell’instant cult visionario dei Daniels (qui la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once), sembrerebbe essere ben bilanciato alternando scene di suspence a momenti di emozione e speranza di un ricongiungimento familiare. In effetti la CEO di Highlander Film Group ha dichiarato: “Ben Brewer dirige magistralmente questo film emozionante e pieno d’azione, quindi siamo particolarmente entusiasti di avere i nostri amici di RLJE Films a bordo per il lancio di Arcadian” ed è lo stesso Brewer ad aggiungere: “Sono rimasto così commosso dal lavoro che tutti hanno svolto per questo film, e sono entusiasta che RLJE Films lo stia onorando in questo modo speciale.

La pellicola che dovrebbe essere rilasciata nelle sale entro il 2024 suscita grande curiosità. Non ci resta, quindi, che attendere quello che potrebbe rivelarsi uno dei film Thiller Action più apprezzati dell’anno.