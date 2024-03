Arcadian, Nicolas Cage ha creato il suo A Quiet Place nel trailer del nuovo horror

Arcadian, il nuovo film horror con protagonista Nicolas Cage, debutterà al SXSW, per poi uscire nelle sale cinematografiche il prossimo 12 aprile. Cage è protagonista indiscusso della trama del film, che sembra prendere parecchio spunto dal franchise di John Krasinski, A quiet place. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Arcadian.

Nel film, 'dopo un evento catastrofico che spopola il mondo, un padre e i suoi due figli devono sopravvivere in un ambiente distopico mentre vengono minacciati da misteriose creature che emergono di note.



"In un futuro prossimo, la vita normale sulla Terra è stata decimata, Paul e i suoi due figli, Thomas e Joseph, hanno vissuto una vita a metà; tranquillità di giorno e tormento di notte. Ogni notte, dopo il tramonto, affrontano i necessari attacchi di un male misterioso e violento. Un giorno, Thomas torna a casa prima del tramonto, Paul deve lasciare la sicurezza della fattoria per trovarlo. Inizia una battaglia da incubo, che costringe la famiglia ad un piano elaborato per riuscire a sopravvivere" si legge nella descrizione del film.



Arcadian è diretto da Ben Brewer, il film è stato scritto da Mike Nilon e tra i produttori anche David Wulf, Braxton Pope, Nicolas Cage fresco di premio alla carriera vinto, Mike Nilon, Arianna Fraser e Delphine Perrier.

Siete pronti a scopre finalmente cosa si cela sotto il letto al buio?

