Arcadian, i mostri nel nuovo horror di Nicolas Cage sono ispirati a Pippo?

Dopo aver interpretato il vampiro più famoso di sempre, Nicolas Cage non abbandona il genere horror e ritorna grande schermo con un nuovo thriller post-apocalittico intitolato Arcadian. Nell'universo soprannaturale costruito da Benjamin Brewer durante la notte fanno capolino spietate creature ispirate a un ben più rassicurante personaggio Disney.

Cosa sappiamo di questi mostri? Il trailer di Arcadian non ci mostra molto del loro aspetto: le immagini inquadrano perlopiù una folta pelliccia e anche il regista Brewer è piuttosto vago sulla sua origine ma ha raccontato dove ha preso ispirazione per dare vita alle creature antagoniste dell'umanità in Arcadian. Pare, infatti, che per il design delle creature Brewer abbia preso spunto dall'adorabile personaggio Disney, Pippo: l'idea di grandi occhi notturni e denti spaventosi, troppo grandi per la bocca della creatura, ha contribuito a creare un'immagine disturbante e memorabile. Tuttavia, nonostante l'aspetto terrificante, le creature non sono "animali" guidati dall'istinto ma hanno una propria personalità che li rende ancora più inquietanti. La loro nascita potrebbe essere il risultato di una combinazione di specie diverse che hanno dovuto sviluppare un grande spirito di sopravvivenza per vivere sulla terra in uno scenario post-apocalittico.

Arcadian racconta una storia di sopravvivenza e di umanità: sullo sfondo di un mondo decimato, Paul e i suoi famigli vivono una vita tranquilla fino al calar della notte quando misteriose creature attaccano qualsiasi forma di vita. La pellicola ha debuttato con punteggi alle stelle: il successo incredibile di Arcadian potrebbe dar vita a una saga sulle orme di A Quiet Place?

Su SHARK 2 - L'ABISSO (BS) è uno dei più venduti di oggi.