Arachnophobia: James Wan produrrà il remake della pellicola di Frank Marshall

James Wan produrrà il remake di Arachnophobia, pellicola che mixava elementi da commedia e horror diretta da Frank Marshall e uscita nel lontano 1990 con Buena Vista Pictures.

Il film originale si incentrava su una specie di ragni killer del Sudamerica che oltrepassava i confini degli Stati Uniti, seminando morte e distruzione. Con Jeff Daniels e John Goodman, i ragni crescevano fino a diventare dei pericolosissimi killer mentre un gruppo di coraggiosi si impegnava nel fermarli, localizzando la regina prima che fosse troppo tardi. Nonostante il successo al box-office della pellicola, con oltre 50 milioni di dollari incassati in patria, non vennero mai prodotti dei sequel.

James Wan ha recentemente completato Aquaman, il prossimo film del DC Extended Universe con Jason Momoa protagonista, ed è attualmente impegnato nella post-produzione di The Nun, ultimo spin-off della saga di The Conjuring, che uscirà nelle sale il 7 settembre 2018. Altri progetti che lo vedono coinvolto in prima persona sono l’horror The Children, il reboot di The Tommyknockers, tratto da Stephen King, e la serie televisiva del DC Universe, Swamp Thing, nonché l’altro spin-off The Crooked Man e il terzo capitolo di The Conjuring – L’evocazione.

A produrre il remake di Arachnophobia sarà la stessa Atomic Monster Productions di James Wan insieme alla Amblin Entertainment di Steven Spileberg.