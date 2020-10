Arachnado è l'ultima catastrofe che resta al 2020: tornadi e ragni nel folle trailer!

Dopo il disaster movie Arachnoquake arriva il trailer di Arachnado, nuovo catastrofico in arrivo direttamente per il mercato home-video e vera e propria ciliegina sulla torta di questo sciagurato 2020.

SCS Entertainment ha rilasciato il trailer ufficiale del nuovo film horror, basato sulla premessa che potete immaginare già dal titolo: un po' come nella saga di Sharknado, una serie di furiosi cicloni raccoglie milioni di ragni prima di dirigersi a vele spiegate verso una città, che verrà di conseguenza invasa dalle aggressive creature affamate di umani.

In arrivo in VOD e DVD il mese prossimo, il film è diretto da Dustin Ferguson, il regista dietro altri bizzarri titoli horror come Los Angeles Shark Attack, Angry Asian Murder Hornets e Ebola Rex. Chi lo conosce non poteva aspettarsi di meglio, e Arachnado sembra poter rispettare tutte le aspettative che si possono mettere in conto da un film del genere.

Il cast del film include Mel Novak (Bruce Lee's Game of Death), Deborah Dutch (Hard to Die), Brinke Stevens (Slumber Party Massacre) e Shawn C. Phillips (Ghost Shark). Tra gli altri ci sono anche Sheri Davis (Angry Asian Murder Hornets), Jennifer Nangle (Malvolia: The Queen of Screams), Mike Ferguson (Death Squad), Cali June (Monster Force Zero) e Albie Robles (Stickman) come voce di DJ Danny.