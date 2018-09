Aquman, nuovo spot tv ufficiale per il cinecomic di James Wan con protagonista Jason Momoa

È stato rilasciato quest'oggi online un nuovo spot TV ufficiale dell'attesissimo Aquaman" target="_blank">Aquaman, cinecomic targato DC Films e basato sull'omonima serie a fumetti diretto per il grande schermo da James Wan (Fast & Furious 7) e che vede protagonista nei panni dell'eroe titolare il massiccio Jason Momoa.

Arthur Curry è un eroe che fa la spola tra due mondi, quello della terraferma e quello marino. In questo poster si vede proprio questo infatti: c'è Aquaman da piccolo, come abbiamo visto nel trailer rilasciato al Comic-Con di San Diego un paio di settimane fa, e poi si vede lui da adulto, quando abbraccia, finalmente, anche la sua natura atlantidea, regno del quale è legittimo erede.



La Sinossi ufficiale del cinefumetto recita: “Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo -umano, mezzo atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re."

Aquaman vede la partecipazione di Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio; Willem Dafoe (Plotone, Spider-Man 2) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide;Dolph Lundgren (I Mercenari) come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down su Netflix) nei panni del vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) come la mamma di Arthrur, Atlanna; così come Ludi Lin (Power Rangers) come Captain Murk, comandante di Atlantide.”



Il film è atteso nelle sale italiane il prossimo 1° gennaio 2019.