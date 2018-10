Aquaman: Zack Snyder impaziente di vedere il cinecomic di James Wan

Attraverso i social network, Zack Snyder ha espresso la sua trepidante attesa per il nuovo cinecomic di casa Warner/DC, ovvero Aquaman di James Wan.

Il regista di Batman v Superman e L’uomo d’acciaio (nonché del famigerato Justice League) è tremendamente impaziente di vedere la pellicola di Wan al cinema per la quale non riesce a nascondere il suo sincero entusiasmo. Ricordiamo, infatti, che nonostante Snyder non faccia più parte del team creativi e di registi del DC Extended Universe, figurerà ancora tra i produttori esecutivi dello stesso Aquaman e di Wonder Woman 1984.

Da Warner Bros. Pictures arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa. Il film rivela la storia delle origini del mezzo-umano, mezzo-atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Nel cast anche Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio; Willem Dafoe (Platoon, L'Ultima Tentazione di Cristo) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide; Dolph Lundgren (I Mercenari) come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down su Netflix) nei panni del vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) come la mamma di Arthur, Atlanna; infine Ludi Lin (Power Rangers) sarà Captain Murk, comandante di Atlantide.

Aquaman arriverà nelle sale italiane a partire dal 1° gennaio 2019. Negli Stati Uniti, invece, verrà lanciato nel periodo natalizio, contro pellicole attesissime come Il ritorno di Mary Poppins e Bumblebee.