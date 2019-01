Aquaman: Zack Snyder ha contribuito a rimodellare il tono del film

Aquaman è la vera star del box office mondiale. Dopo aver raggiunto il miliardo di dollari a livello internazionale, l'epico cinecomic con protagonista Jason Momoa sembra non voler abbandonare la marea di incassi e consensi da parte del pubblico. Ora, veniamo a scoprire che gran parte del merito è da attribuire ad una vecchia conoscenza dei film.

Pare infatti che Zack Snyder, regista de L'Uomo d'Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, sia arrivato a "salvare" il film da un potenziale disastro in termini narrativi. La conferma giunge direttamente dall'attore Neil Daly, nel corso di un'intervista durante il Fire and Water Podcast.

Queste le sue parole in proposito:

"In poche parole, ci saremmo potuti trovare di fronte ad un film interamente dedicato ad Aquaman che corteggia Mera e che fa battute sconce. La produzione non aveva il benché minimo interesse di proporre una cosa del genere, che è ciò che Joss Whedon aveva fatto (durante i reshoot di Justice League, ndr), di conseguenza è stato Zack Snyder colui che ha avuto una maggiore influenza sul progetto. James Wan ha mostrato a Snyder diverse versioni del montaggio del film e vari storyboard -contro i voleri della stessa casa di produzione- per assicurarsi che tutto ciò rispecchiasse la visione originaria del progetto, al che Snyder ha poi dato la propria approvazione, riportando quindi le cose a come erano inizialmente."

Parole che senz'altro alimenteranno diverse discussioni in merito al nuovissimo cinecomic di casa Warner Bros. e incentrato sul celebre supereroe atlantideo della DC Comics.

Diretto da James Wan, il film è stato distribuito in territorio statunitense lo scorso 21 dicembre, arrivando in poco tempo a superare la ragguardevole soglia del miliardo di dollari a livello globale. Il cinecomic ha per protagonista un sempre più esuberante Jason Momoa, affiancato in questa straordinaria avventura da Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Dolph Lundgren e Nicole Kidman.