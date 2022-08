Aquaman, Yahya Abdul-Mateen II sui cinecomic: 'Sono film da clown'

Sono anni, ormai, che il dibattito sul valore artistico dei cinecomic torna periodicamente ad accendersi: a scagliare la prima pietra fu Martin Scorsese, seguito a ruota da colleghi ed esponenti del mondo del cinema favorevoli e contrari al suo modo di vedere le cose. Destano sicuramente stupore, però, le parole di Yahya Abdul-Mateen II su Aquaman.

Già, perché pur essendo prossimo a tornare a prestare il suo volto a Black Manta nel secondo film sul personaggio di Jason Momoa (nel quale, a proposito, assisteremo al ritorno del Batman di Ben Affleck), l'attore ha parlato in termini decisamente poco entusiasti dei cinecomic, mettendo in chiaro le sue idee al riguardo.

"Certe volte devi essere consapevole di che genere di film tu stia facendo. Cose come Aquaman sono roba da clown, Aquaman non è Il Processo ai Chicago 7. Non devi fare lo schizzinoso. [...] Devi stare al gioco e cercare di ingegnarti per sorprendere gli spettatori e i registi con un po' di effetto sorpresa, tipo: 'Wow, non mi aspettavo di vedere roba di Chekhov o August Wilson e poi Aquaman, eppure l'ho fatto'" sono state le parole della star di Matrix Resurrections.

L'importante, insomma, è dare a ogni lavoro la considerazione che merita: resta da vedere, comunque, se dalle parti di Warner apprezzeranno questa definizione! Polemiche sui cinecomic a parte, in ogni caso, vi ricordiamo che Aquaman 2 è stato rinviato a Natale 2023.