Aquaman, Warner Bros. vorrebbe rimpiazzare Jason Momoa: verità o bugia?

Un po' come hanno fatto anche i colleghi del John Campea Show, volevamo soffermarci sul rumor che sta circolando ormai da diversi giorni sul web, ovvero la presunta decisione di Warner Bros. di dire "grazie e arrivederci" a Jason Momoa per i prossimi capitoli del franchise di Aquaman.

Prima di tutto bisogna mettere in chiaro un paio di punti: la provenienza del rumor, e il suo contenuto.



Il sito internet We Got This Covered, che ha preso più di qualche granchio in passato, ma che afferma di aver ricevuto informazioni in merito direttamente dalle fonti che avrebbero rivelato loro come Kevin Conroy avrebbe interpretato Batman in Crisi sulle Terre Infinite o che ci sarebbe stato uno show su Green Lantern su HBO Max, è stato il primo a pubblicare lo "scoop".



Ma cosa dice esattamente l'articolo? Secondo il sito, Warner Bros. starebbe già guardando oltre Aquaman 2, e avrebbe iniziato la ricerca per un "sostituto" di Jason Momoa. Questo perché, apparentemente, dopo Aquaman 3 ci sarà un nuovo Re di Atlantis, poiché dopo essere diventato lui stesso il sovrano della città sommersa, Arthur realizzerà che il suo ruolo non gli lascia abbastanza tempo per continuare i suoi altri doveri, quelli da supereroe.

Così, Arthur passerà la corona al nuovo sovrano, che sarà la versione DCEU del membro della Young Justice, Kaldur, ovvero Aqualad.

Il sito aggiunge infinie che, se i film dovessero seguire la stessa traiettoria della serie animata (dove Aquaman diventa il mentore di Aqualad/Kaldur) Momoa potrebbe anche rimanere nel franchise, ma più in veste di supporting character.

Ora, seppure la direzione qui indicata possa non essere la più assurda, e magari tra qualche anno potrebbe venir fuori che qualcosa di simile è effettivamente nei piani di WB, come ci ricorda anche Campea nel video che trovate in testa alla notizia, è praticamente impossibile che il sito possa esserne venuto a conoscenza.



Oltre ad avvisare i propri ascoltatori che WGTC, in quanto a scoop, è inaffidabile nel 97.3% dei casi (c'è stato un vero e proprio studio che lo confermerebbe, a quanto pare), Campea osserva anche come non sia verosimile poter dare certe informazioni quando non sono ancora nemmeno iniziate le riprese di Aquaman 2.



insomma, nessuno può ancora sapere se in futuro si arriverà a girare un Aquaman 4 con protagonista Momoa, ma per ora, il nostro caro Jason non va da nessuna parte.