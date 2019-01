Aquaman vicinissimo al miliardo, rilasciata online la sequenza dei titoli di coda

Pochi minuti fa è stata pubblicata online su Vimeo la sequenza dei titoli di coda di Aquaman, nuovo cinecomic del franchise del DC Extended Universe diretto dall'acclamato James Wan.

Come al solito, potete trovarla in calce all'articolo.

Inoltre, segnaliamo che grazie alle cifre fatte registrati in tutto il mondo nel corso della giornata di ieri sabato 12 gennaio, il film con Jason Momoa ed Amber Heard ha portato il suo incasso globale a $988 milioni di dollari, numeri da capogiro che rendono il superamento della soglia del miliardo di dollari di incasso una mera questione di "quando" e non più di "se".

E' possibile che Aquaman riesca in tale impresa anche nel corso della giornata di oggi, ma per averne la certezza dovremmo aspettare ovviamente i dati di domani. Nessun altro film dell'Universo Cinematografico DC è riuscito a salire oltre il tetto del miliardo, e bisogna ritornare a Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno di Christopher Nolan (2012), per trovare un film Warner-DC in grado di raggiungere tale vetta.

In Italia, il film di James Wan scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick è disponibile dall'1 gennaio. Nel cast di Aquaman tornano Jason Momoa ed Amber Heard, che hanno già interpretato i rispettivi ruoli in Batman v Superman - Dawn of Justice e Justice League, e debuttano nel DC Extended Universe anche Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren.

Voi avete visto il film? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!